Fenerbahçe'de Ocak bombası Ahmed Musa! Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak...

Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe’nin gündeminde kalan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için yeniden harekete geçiliyor. Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak... 1.5 yıllığına kiralama teklifinin yapılacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.



Damien Comolli'nin Suudi kulübü yetkilileriyle görüşmeye hazırlandığı ve ilk olarak 1.5 yıllık kiralama teklifinin yapılacağı ifade edildi. İkinci alternatif ise satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluk kiralama. Bu transferi Ersun Yanal'ın da onayladığı gelen haberler arasında.





27 yaşında ve 1.71 boyunda olan Ahmed Musa 87 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve 15 gole imzasını attı.

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