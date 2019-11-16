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Fenerbahçe'de Ocak bombası Ahmed Musa! Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak...

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Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
OCAK BOMBASI AHMED MUSA

Yaz döneminde uzun süre ’nin gündeminde kalan Nijeryalı forvet için yeniden harekete geçiliyor. Comolli, ile masaya oturacak... 1.5 yıllığına kiralama teklifinin yapılacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Damien Comolli'nin Suudi kulübü yetkilileriyle görüşmeye hazırlandığı ve ilk olarak 1.5 yıllık kiralama teklifinin yapılacağı ifade edildi. İkinci alternatif ise satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluk kiralama. Bu transferi Ersun Yanal'ın da onayladığı gelen haberler arasında.



27 yaşında ve 1.71 boyunda olan Ahmed Musa 87 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve 15 gole imzasını attı.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI
, 2018 Dünya Kupası'nda formasıyla gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.

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