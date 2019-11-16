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Trabzonspor'da sakatlık kabusu devam ediyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 16.11.2019
KABUS DEVAM EDİYOR

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Bordo-Mavililer’de bu kez ’tan kötü haber geldi... Baldırında yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek. İşte haberin detayları ve 16 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

Trabzonspor'un yakasını sakatlık kabusu milli arada da bırakmadı. sakatlanan Filip Novak'ın baldırında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek.

SARI DA SAKATLANDI
Kasığında ağrı bulunduğu için U21 Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise tedavisi 'da devam edecek. Fırtına'da neredeyse takımın yarısı sakatlık yaşadı.



FORMASINI ÇOK ÖZLEDİ!
Trabzon'da sakatlığı sona eren Caleb Ekuban, bir an önce hazır hale gelmek istediğini ve formayı geri almak istediğini söyledi.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, Sürmene'de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.

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