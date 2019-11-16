Trabzonspor'da sakatlık kabusu devam ediyor!
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Bordo-Mavililer’de bu kez Filip Novak’tan kötü haber geldi... Baldırında yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek. İşte haberin detayları ve 16 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri...Trabzonspor'un yakasını sakatlık kabusu milli arada da bırakmadı. Milli takımda sakatlanan Filip Novak'ın baldırında yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu 6 hafta forma giyemeyecek.
SARI DA SAKATLANDI
Kasığında ağrı bulunduğu için U21 Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Yusuf Sarı'nın ise tedavisi Trabzon'da devam edecek. Fırtına'da neredeyse takımın yarısı sakatlık yaşadı.
FORMASINI ÇOK ÖZLEDİ!
Trabzon'da sakatlığı sona eren Caleb Ekuban, bir an önce hazır hale gelmek istediğini ve formayı geri almak istediğini söyledi.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Sürmene'de bulunan Muratlı Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek çocukları sevindirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İtalya Merih Demiral'i konuşuyor!
- Ocak bombası Ahmed Musa
- Fenerbahçe Beko Rusya'da mağlup!
- Antalyaspor'ın yeni hocası belli oldu
- 3 topçuya yeni sözleşme
- Uğurcan’ın peşinde 11 kulüp var
- Kruse’yi yetiştirin
- Almanlar’a tokat gibi cevap
- Tolga’nın gözü Ay-Yıldız’da
- Gidilecek çok yol kazanılacak çok zafer var
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi