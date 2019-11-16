Tolga’nın gözü Ay-Yıldız’da
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi. Ciğerci, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.
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