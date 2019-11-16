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Tolga’nın gözü Ay-Yıldız’da

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Giriş Tarihi: 16.11.2019
TOLGA’NIN GÖZÜ AY-YILDIZ’DA

'nin başarılı oyuncusu , daha iyi duruma gelip 'a seçilmek istediğini söyledi. Ciğerci, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.

Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan , daha iyi duruma gelip 'a seçilmek istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.

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