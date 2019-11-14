A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9 maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İşte A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9 maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da İzlanda'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'na 1 puan Avrupa Şampiyonası biletini getirecek.
İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN İLK 11'İ...
TÜRKİYE: Mert, Umut, Çağlar, Marih, Zeki, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Burak
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