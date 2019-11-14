Son dakika! Fenerbahçe'ye bir yıldızdan daha kötü haber! Kritik maçta oynayamayacak
Son dakika... Euroleague’in 8'inci haftasında CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko’ya yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Fenerbahçe Beko'nun bu yıl kadrosuna kattığı Nando De Colo, CSKA Moskova maçında forma giyemeyecek.
Son dakika... Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Euroleague'de oynayacakları CSKA Moskova maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Euroleague'in 8. haftasında CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'ya yıldız oyuncundan kötü haber geldi.
Fransız oyun kurucu Nando De Colo, bacağındaki ağrılar nedeniyle Rusya'ya götürülmedi.
Tüm hafta boyunca antrenmanlarda kendisini deneyen sarı-lacivertli yıldız, ağrılarının yolculuk öncesinde de devam etmesi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
NANDO DE COLO KİMDİR?
Nando de Colo, 23 Haziran 1987'de Fransa'ya bağlı Sainte Catherine'de dünyaya geldi. Basketbola Cholet altyapısında başlayan de Colo, aynı takımda profesyonel kariyerine başladı. Fransa'daki başarılı performansından sonra 2009 NBA Draftı'na katıldı ve 2.tur 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından draft edildi.
NBA gitmeden daha fazla olgunlaşak isteyen yıldız oyuncu, draft edilmesinin ardından İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu. 3 yıl mücadele ettiği Valencia formasıyla 2010 yılında Eurocup şampiyonluğu kazanan Fransız basketbolcu, 2012 yazında NBA'in yolunu tuttu.
San Antonio Spurs'le başladığı NBA kariyerinde istediği süreleri bulamayan de Colo, G League ve Toronto Raptors maceralarının ardından 2014-15 sezonu öncesi CSKA Moskova ile Avrupa'ya döndü. CSKA Moskova ile mücadele ettiği 5 sezonun tamamında Final Four oynama başarısı gösteren yıldız basketbolcu, 2 kez kupayı kazanmayı başardı. Nando de Colo, 2015-16 sezonunda 19.4 sayı ortalamayla oynamış ve o sezon hem normal sezonda hem de Final Four'da en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı.
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