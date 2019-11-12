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UEFA'dan Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik'e görev

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2019
UEFA'DAN TÜRK GÖZLEMCİLERE GÖREV

Türk gözlemciler , ve , organizasyonlarında görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Türk gözlemcilerin görevleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, , Çekya ile San Marino arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 4. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olacak.

ise aynı gün Çekya ile Kosova takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

de İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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