Çağlar Söyüncü’ye Arsenal kancası

İngiliz basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Arsenal, milli yıldızımızı listesine aldı. Londra kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.

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'deki futboluyla'in en iyi stoperleri arasına giren'ye dev bir talip çıktı.basınına göre savunmada büyük sıkıntılar yaşayan, milli yıldızımızı listesine aldı.kulübünün devre arası resmi teklif yapması bekleniyor.