12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2019
SÜPER LİG'DE BİR HOCA DAHA İSTİFA ETTİ

Süper Lig'in 11. haftasının ardından istifa eden Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'den sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:

Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN