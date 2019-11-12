Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti
Süper Lig'in 11. haftasının ardından istifa eden Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'den sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:
Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.
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