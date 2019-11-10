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Trabzonspor'da Sörloth'tan sevindirici haber

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Giriş Tarihi: 10.11.2019
KORKULAN OLMADI! SÖRLOTH'TAN SEVİNDİRİCİ HABER

'un, 'deki Aytemiz maçının son bölümünde başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan Norveçli oyuncusu 'un, sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sörloth'un hastanede kontrolden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu akşam oynadığımız karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan ve hastaneye götürülen 'un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır."

Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı! TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH HASTANEYE KALDIRILDI!

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