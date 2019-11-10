Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı. Olay sosyal medyada gündeme oturdu.
Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı çıktı 84-80 mağlup etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Atatürk'ü anmak için yapılan pankarta Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın dokunmaması ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videonun altına yorum yapan basketbolseverler, "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumlarda bulundu.
SLOUKAS'TAN AÇIKLAMA
Mücadele öncesinde takımın sahaya Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü adına 10 Kasım pankartıyla çıktığı bölümde kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." dedi.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Sloukas'ın bu hareketi sadece Fenerbahçeli değil pek çok taraftarı kızdırırken sarı lacivertli taraftarlar "Ata'mızın pankartını tutmayan adamın bu takımda işi yok", "Hemen parası neyse verilip gönderilmeli", "Kasıtlı tutmadığı belli, gönderin gitsin" ve benzeri yorumlarda bulundu.
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