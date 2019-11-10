10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Liverpool, Manchester City'i 3 golle devirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2019
HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN LİVERPOOL OLDU!

'in zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında  ile , Anfield Stadı'nda karşılaştı. Avrupa'da haftanın en çok merak edilen maçında İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Muhammed Salah ve 51. dakikada 'nin golleriyle 3-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 78. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Liverpool mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

'de Türk asıllı Alman milli futbolcu , mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve Chelsea'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, günün diğer maçlarında evinde Brighton'ı 3-1, Wolverhampton da sahasında Aston Villa'yı 2-1 yendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN