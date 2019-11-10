Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı!
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.
Fırtına'nın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi..
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