Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.