Krasnodar - Trabzonspor | İşte sürpriz ilk 11

Son dakika haberi...Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Rusya ekibi Krasnodar'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11 belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Peki Krasnodar-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Krasnodar-Trabzonspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C grubunda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Bütün detaylar haberimizde….

Bugün (07.11.2019 Perşembe) Krasnodar stadında oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaracak. Saat 20:55'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'LER:



KRASNODAR: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Stotski, Ari.



TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet



Trabzonspor Krasnodar ile 24.10.2019 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Trabzonspor son maçında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken Krasnodar Evinde Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Krasnodar'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maç, iki takım arasında Avrupa arenasında oynanan ilk karşılaşmaydı.

Krasnodar, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı iki iç saha maçını da kazandı (1-0 vs Fenerbahçe & 2-1 vs Akhisarspor).

Avrupa kupaları tarihinde iki kez Rusya deplasmanına çıkan Trabzonspor, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı (1B 1M).

Avrupa kupalarında oynadığı son beş iç saha maçını kazanamayan Krasnodar (2B 3M), son galibiyetini Kasım 2018'de temsilcimiz Akhisarspor'u yenerek aldı (2-1).

Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dokuz Avrupa maçında da kalesinde gol gördü (toplam 11).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan takım Trabzonspor (24).

Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maç haftasında Astana'nın (0) ardından en az net gol pozisyonuna giren takım Trabzonspor (1).

Krasnodar'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı üç golün ikisinde Ari'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Trabzonspor formasıyla rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isimler Anthony Nwakaeme (13) ve Alexander Sörloth (12) ancak bu iki oyuncunun toplam bir isabetli şutu var ve henüz golü yok.

Krasnodar maçı öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve Alexander Sörloth basının karşısına çıktı.

Karaman eksik kadroyla Rusya'ya gitmeleri konusunda konuşarak "Çözüm üretmeye gayret gösterdik. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Yarın 18. resmi maçımızı oynayacağımız ve sakat ile eksiklerimiz nedeniyle kalan maçlarımızı sadece sonuçsal değil fiziksel yapısını da düşünerek 19 takımımızdan takviyeli bir kadroyla geldik. Bu oyuncularımızın bizimle uçmasını bekleyeceğiz. Sonucu hep beraber yarın göreceğiz." dedi.

Sosa ve Sturridge'nin kadroda olmamasıyla ilgili Rus gazetecinin sorduğu yanıtlayan Karaman "Sosa ve Sturridge'den ibaret bir takım değiliz. Bir takım farklı bir çok oyuncudan oluşur. İki oyuncu elbetteki önemli. Bizim için iki Abdülkadir, Ekuban, Obi ve diğerleri hepsi ayrı ayrı önemli. Kriz ortamları kendi içerisinde fırsat saklar. Belki genç oyuncularımız yarın şans bularak kendilerini gösterecekler. Oynatamadığımız oyuncular için zaten üzülüyoruz. Yarın o arkadaşlarımız da armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Maça hazır olduklarını vurgulayan Karaman "Sakat olan futbolcularımızın tamamı bizim için çok önemli. Uzun zamandır onları kullanamıyoruz. Olabilecek en iyi hazırlıkla yarın sahada olacağız. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Ligde de iyi konumdalar. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama biz psikolojik olarak maça hazırız." şeklinde konuştu.

Geçen sene geldiğimiz andan itibaren bir çok zorlukla mücadele ettik. Yöneticilerin, başkanımızın, profesyonellerin emeğini yok sayamayız. Bir çok şeyin düzelmesinde sonuçlar çok önemlidir. Yeteneğini sonuna kadar kullanmaya hazır bir oyuncu grubuna sahibiz. Geçen yıldan itibaren kontenjan oyuncuları dahil belki uzun süredir olmayan sahiplenmeyle sahaya çıkıyorlar. Taraftar ve camianın beklentileri var onları karşılayamadığımızda tabiki üzülüyoruz. Ancak en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. " dedi.

Alexander Sörloth ise şöyle konuştu;

Krasnodar'a karşı oynadığımız ilk maçta iyi oynadık ama kazanamadık. Yarın daha iyi bir sonuç almak istiyoruz. Hocamızın bahsettiği gibi çok sakat oyuncumuz var. Ama çok iyi genç futbolcularımız var ve onlar da en iyisini ortaya koyacaktır. Rakibimiz ilk maçta çok iyi defans yaptı. Kazanabileceğimiz bir maçtı.

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Krasnodar'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maç, iki takım arasında Avrupa arenasında oynanan ilk karşılaşmaydı. Krasnodar, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı iki iç saha maçını da kazandı. Avrupa kupaları tarihinde iki kez Rusya deplasmanına çıkan Trabzonspor, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son beş iç saha maçını kazanamayan Krasnodar, son galibiyetini Kasım 2018'de temsilcimiz Akhisarspor'u yenerek aldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dokuz Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan takım Trabzonspor. Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maç haftasında Astana'nın ardından en az net gol pozisyonuna giren takım Trabzonspor. Krasnodar'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı üç golün ikisinde Ari'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Trabzonspor formasıyla rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isimler Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth ancak bu iki oyuncunun toplam bir isabetli şutu var ve henüz golü yok.