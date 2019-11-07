Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın Braga 11'i...
Beşiktaş Braga maçı heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçı mağlubiyetle noktalayan Beşiktaş için bu son şans olacak. Slovan Bratislava, Wolverhampton ve Braga maçlarını yenilgiyle noktalayan Beşiktaş, bugün (7 Kasım 2019) karşı karşıya geleceği Braga'ya mağlup olursa bu sezonki Avrupa serüvenini noktalayacak. Beşiktaş Braga maçına sayılı saatler kala taraftarlar, Braga Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı izlenebilecek sorularına yanıt arıyor. Peki, Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın Braga 11'i ve detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. İlk maçta rakibine Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olan Beşiktaş rakibini bu kez deplasmanda yenmek istiyor. Beşiktaş'ta bu önemli maç öncesi 6 futbolcu kadroya alınmadı. Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Beşiktaş'ta Abdullah Avcı hastalığı nedeniyle Portekiz'e gitmedi.
BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Braga Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.
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