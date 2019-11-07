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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! OYNAMAYACAK

'ndan 'ye kötü haber. 'in 11. hafta karşılaşmasında yarın sahasında ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında yarın sahasında ile karşılaşacak olan 'de sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen , Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Emre bu akşam yapılan antrenmanda da yer almadı.

Bu arada sarı lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu ısınma ve koordinasyonun çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra 3 grup pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı süren Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Adil Rami ise ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN CEZASI BİTİYOR

Fenerbahçe'de iki maç ceza alan cezalarını U-19 maçlarında çekiyor. U19 maçının ardından cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa U19 maçıyla Ferdi'nin cezası sona erecek.

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