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Galatasaray’ın gençleri hem futboluyla hem ruhuyla ağabeylerine ders verdi

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
GALATASARAY’IN GENÇLERİ HEM FUTBOLUYLA HEM RUHUYLA AĞABEYLERİNE DERS VERDİ

U19 Takımı, Gençlik Ligi’nde ’i 4 golle devirdi . Galibiyet sonrası da “asker selamı” verdi. Ağabeyleri Real Madrid'ten 6 yiyip taraftarını kahretti... Terim ise "Utanıyorum. Söylenecek tek şey; yazık" dedi

G.Saray 'nde Real Madrid'e farklı yenilerek taraftarını kahretti. Skordan çok ortaya konan Sarı-Kırmızılılar'ı çıldırttı. U19 Takımı ise Gençlik Ligi'ndeki 4. maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 4-2 yenerek göğsümüzü kabarttı.



SON GOL 90. DAKİKADA GELDİ
Genç Aslanlar'ın golleri 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86. dakikada Atalay Babacan ve 90. dakikada Işık Kaan Arslan'dan geldi.



ÇOK BÜYÜK TEPKİ VARDI
Futbolcular galibiyetten sonra asker selamı verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Real Madrid'e 6-0 yenilen Sarı- Kırmızılar'a sosyal medyadan büyük tepki vardı.

SÖYLENECEK TEK ŞEY; YAZIK!
Maç sonunda konuşan ise, "Söyenecek tek bir şey var o da; yazık! Sadece farklı sonuç olarak üzülmedik, utandık. 10-15 senede bir böyle şeyler yaşıyoruz galiba" dedi.




GOL ATAMAYAN TEK TAKIM KONUMUNDA
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda gol atamayan tek takım konumunda. Aslan, Şampiyonlar Ligi'den elendi. Tek hedef Avrupa Ligi'nde devam edebilmek.

GALATASARAY SINIFTA KALDI!
G.Saray maçında hücumda yokları oynadı. Cimbom, 90 dakika boyunca Real Madrid kalesine sadece 1 isabetli şut gönderdi.



8-0 PAYLAŞIMI YAPTI CİMBOM FARK YEDİ
G.Saraylı , dün forması giyerken 12 yıl önce bir başka eski kulübü 'a karşı aldıkları 8-0'lık galibiyetle ilgili paylaşımda bulundu. Babel'in bu paylaşımı Beşiktaşlılar'ın tepkisini çekti. Cimbom'un dün Real'e karşı aldığı farklı yenilgi sonrası Babel'e tepki yağdı.

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