Başakşehir kritik sınavda
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 23.00'te Avusturya ekibi Wolfsberger'e konuk olacak. Grupta 4 puanı olan Turuncu-Lacivertliler, alacağı galibiyetle üst tur için avantaj elde etmek istiyor.Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 23.00'te Avusturya ekibi Wolfsberger'e konuk olacak. Grupta 4 puanı olan Turuncu-Lacivertliler, alacağı galibiyetle üst tur için avantaj elde etmek istiyor.
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