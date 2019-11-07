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Başakşehir kritik sınavda

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2019
BAŞAKŞEHİR KRİTİK SINAVDA

, J 'nda bugün saat 23.00'te ekibi 'e konuk olacak. 4 puanı olan Turuncu-Lacivertliler, alacağı galibiyetle üst tur için avantaj elde etmek istiyor.

Başakşehir, J 'nda bugün saat 23.00'te ekibi 'e konuk olacak. 4 puanı olan Turuncu-Lacivertliler, alacağı galibiyetle üst tur için avantaj elde etmek istiyor.

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