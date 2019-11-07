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Balotelli’den teşekkür

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
BALOTELLİ’DEN TEŞEKKÜR

'da ırkçılığa maruz kalan 'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.

İtalya'da ırkçılığa maruz kalan 'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.

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