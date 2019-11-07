Balotelli’den teşekkür
Giriş Tarihi: 07.11.2019
İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Brescialı Balotelli'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.İtalya'da ırkçılığa maruz kalan Brescialı Balotelli'ye G.Saray taraftarı "Yanındayız Balotelli" pankartıyla destek çıktı. Balotelli de G.Saray taraftarına teşekkür mesajı yolladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe’de Ocak operasyonu
- Fırtına’nın zorlu sınavı
- Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu!
- G.Saray R.Madrid'i devirdi! Asker selamını verdi
- G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi'nde kötü rekor
- Abdullah Avcı'dan yıkan haber
- Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!
- Böyle bir karakterim yok
- Napoli'de futbolcuların kamp isyanı
- Ceza yerine ödül!
Daha Fazla Gör
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...