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Fırtına’nın zorlu sınavı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2019
FIRTINA’NIN ZORLU SINAVI

, ’nde 4. maçına bugün ile deplasmanda karşılaşacak. ’da zorlu maç öncesinde Sosa, Pereira forma giymeyecek. Eksik Trabzon 3 puan kovalayacak...

Trabzonspor C Grubu'ndaki 4. maçında bugün deplasmanda Krasnodar ile mücadele edecek. , evinde yenildiği rakibine mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyo. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Sosa, Sturridge, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban forma giyemeyecek. Pereira da Rusya'ya götürülmedi. Kadroya genç isimlerden Kerem, Serkan ve Muhammet ise 'ya götürüldü.



GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi konuştu. Karaman, yenilgisine vurgu yaparak, "Şu anda psikolojik olarak yılgınlığımız yok ama gerçekten üzgünüz. Eksiklerimiz bizim için önemli" dedi...

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