Fırtına’nın zorlu sınavı
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Trabzon, Avrupa Ligi’nde 4. maçına bugün Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına’da zorlu maç öncesinde Sosa, Pereira forma giymeyecek. Eksik Trabzon 3 puan kovalayacak...Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında bugün deplasmanda Krasnodar ile mücadele edecek. Trabzonspor, evinde yenildiği rakibine mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyo. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Sosa, Sturridge, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban forma giyemeyecek. Pereira da Rusya'ya götürülmedi. Kadroya genç isimlerden Kerem, Serkan ve Muhammet ise Rusya'ya götürüldü.
GERÇEKTEN ÜZGÜNÜZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi konuştu. Karaman, Göztepe yenilgisine vurgu yaparak, "Şu anda psikolojik olarak yılgınlığımız yok ama gerçekten üzgünüz. Eksiklerimiz bizim için önemli" dedi...
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