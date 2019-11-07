Beşiktaş'ın Braga karşısındaki 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında deplasmanda Braga ile karşılaşıyor. 3 maç sonunda 7 puan toplayan Portekiz ekibi grubun zirvesinde yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Beşiktaş ise son sırada. TSİ 23.00'te başlayacak ve Braga Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyur. TSİ 23.00'te başlayacak ve Braga Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcıları Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas.
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Lens, Oğuzhan, Kartal Karya, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın
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