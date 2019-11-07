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Beşiktaş, Avrupa'da siftah peşinde

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
KARTAL SİFTAH PEŞİNDE

K 'nda , bugün saat 23.00'te başlayacak maçta Portekiz'in takımına konuk olacak. Grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısında 3 puan için savaşacak.

K 'nda , bugün saat 23.00'te başlayacak maçta Portekiz'in takımına konuk olacak. Grubunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısında 3 puan için savaşacak. Siyah-Beyazlılar grupta geride kalan 3 maçta kalesinde 7 gol görürken, rakip filelere 3 gol gönderdi.



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