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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vida ve Adem Ljajic’ten indirim isteyecek

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Giriş Tarihi: 07.11.2019
VİDA&LJAJİC GÖRÜŞME ODASINDA

Başkanı , yıllık ücretleri yüksek olan ve ’le en kısa zamanda görüşme gerçekleştirecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta kemer sıkma politikası harfiyen uygulanmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi tasarrufa yönelik girişimlerine devam ediyor. Çebi'nin yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida ve 2.250 milyon Euro yıllık alan Adem'le bir görüşme yapacağı öne sürüldü.



2 İSİMDEN FEDAKARLIK İSTEYECEK
Ahmet Nur Çebi iki oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. 'ya yıllık 2 milyon Euro, 'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

DİĞERLERİ SIRADA
Çebi'nin 2 oyuncu dışında diğer oyuncularla da görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.

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