Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vida ve Adem Ljajic’ten indirim isteyecek
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yıllık ücretleri yüksek olan Vida ve Adem Ljajic’le en kısa zamanda görüşme gerçekleştirecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.Beşiktaş'ta kemer sıkma politikası harfiyen uygulanmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi tasarrufa yönelik girişimlerine devam ediyor. Çebi'nin yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida ve 2.250 milyon Euro yıllık alan Adem'le bir görüşme yapacağı öne sürüldü.
2 İSİMDEN FEDAKARLIK İSTEYECEK
Ahmet Nur Çebi iki oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.
DİĞERLERİ SIRADA
Çebi'nin 2 oyuncu dışında diğer oyuncularla da görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.
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