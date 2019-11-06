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Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real - GS maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
DEV MAÇA SAATLER KALDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'e konuk oluyor. Sıkıntılı günler geçiren Real Madrid'i mağlup ederek ilk 3 puanını almak isteyen temsilcimiz grupta son sırada bulunuyor. Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum? Burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyecek?" dedi. Terim, Bale'ın oynamayacak olmasının Real Madrid'i çok etkileyeceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. Galatasaray taraftarları maç gününün gelmesiyle, "Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real - GS maçı şifreli mi, şifresiz mi?" aramalarını yapıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'e konuk olacak. 3 maçta umduğunu bulamayan temsilcimiz yalnızca Club Brugge ile berabere kalarak 1 puan topladı. Grupta son sırada yer alan Galatasaray, zor günler geçiren Real Madrid'i deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Aslan en kötü ihtimalle 1 puanın peşinde olacak. Galatsaray taraftarları maç öncesi heyecanlı... Peki, Real Madrid - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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