Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Kaybedecek bir şeyimiz yok
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Real Madrid’e yenilmeleri halinde Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şanslarının zor olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım” dedi.Bu akşam oynanacak kritik Real Madrid sınavı öncesinde teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi... İşte tecrübeli hocanın yaptığı önemli açıklamalar:
"Matematik olarak kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var"
KAYBEDERSEK SUÇ BENİM
"Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil"
NAGATOMO OYNAMAYABİLİR
Nagatomo için "Hiç akılda olmayan bir sorunu var" diyen Terim, Japon sol bekin bugün forma giymeme ihtimalinin olduğunu söyledi. Terim ayrıca "Birkaç tercih netleşmedi" dedi.
GARETH BALE'I KİM İSTEMEZ
Terim, "Bale gibi bir futbolcuyu takımınızda görmek ister misiniz?" şeklindeki soruya ise "Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnum olurum ama şu an Real'in oyuncusu" yanıtını verdi.
TERİM'DEN İMALI 'SELAM' MESAJI!
Fatih Terim havalimanında bir gazetecinin "Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna "Selam söyleyeyim" yanıtını verdi. Terim'in, "F.Bahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a gönderme yaptığı iddia edildi.
G.Saray dün yaptığı idmanla Real maçının hazırlıklarını tamamladı.
6 YILLIK BÜYÜK HASRET
R.Madrid maçı öncesi G.Saray'ın Avrupa'daki deplasman karnesi acn sıkıyor. Aslan 6 yıldır galibiyet yüzü göremiyo
Kritik Real sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Cimbom, Avrupa'da oynadığı son 18 deplasman maçında da kazanamadı. 4 beraberlik ve 14 yenilgi alan Galatasaray son galibiyetini 2013'te Schalke önünde yaşadı.
G.Saray son deplasman maçında Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Nabil Dirar kaç yaşında?
- Terim dev maçın 11'ini belirledi!
- Zor ama imkansız değil
- Belhanda&Feghouli yine kızakta
- Galatasaray'a 3 rakip birden!
- UEFA'nın ikiyüzlü tutumuna 18 kulüpten sert tepki
- Falcao: İyileşiyorum!
- PFDK sevkleri açıklandı!
- Fatih Terim'den flaş Real Madrid açıklaması
- Nabil Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki
- Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon