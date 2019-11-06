Son dakika: Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan zorlu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Alanyaspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıkladı.
Açılış maçı olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık...
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