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Son dakika: Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

'in 11. haftasında oynanacak olan zorlu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren - maçında düdük çalacak.

'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıkladı.

Açılış maçı olan - karşılaşmasının hakemi ...

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