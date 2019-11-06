Fenerbahçe'nin imza attıracağı 2. isim belli oldu
Nabil Dirar ile 2 yıllık sözleşme yenileyeceğini açıklayan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim belli oldu. Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatacağı ikinci isimin Isla olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, dün sürpriz bir açıklamayla Nabil Dirar'la iki yıl sözleşme uzatıldığını duyurmuştu. Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatacağı ikinci isim de netleşti.
İç transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı.
Ersun Yanal'ın bankolarından Faslı yıldızın yıllık ücretinde önemli bir indirime gittiği iddia edilirken sarı lacivertli yönetimin sözleşme uzatacağı ikinci isim de belirlendi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde de sağ bekte istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mauricio Isla ile nikah tazelemesi bekleniyor. (Hürriyet)
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