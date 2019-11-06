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Fenerbahçe'nin imza attıracağı 2. isim belli oldu

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Giriş Tarihi: 06.11.2019
İMZA ATACAK 2. İSİM BELLİ OLDU

ile 2 yıllık sözleşme yenileyeceğini açıklayan 'nin gündemindeki bir diğer isim belli oldu. Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatacağı ikinci isimin Isla olduğu öğrenildi.

, dün sürpriz bir açıklamayla 'la iki yıl sözleşme uzatıldığını duyurmuştu. Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatacağı ikinci isim de netleşti.

İç transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzattı.

Ersun Yanal'ın bankolarından Faslı yıldızın yıllık ücretinde önemli bir indirime gittiği iddia edilirken sarı lacivertli yönetimin sözleşme uzatacağı ikinci isim de belirlendi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde de sağ bekte istikrarlı performansıyla dikkat çeken ile nikah tazelemesi bekleniyor. (Hürriyet)

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