05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan 5 Başakşehirli futbolcuya asker selamı soruşturması

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2019
UEFA'DAN 5 FUTBOLCUYA DAHA ASKER SELAMI SORUŞTURMASI

İrfan Can Kahveci hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamından dolayı soruşturma başlatan , 5 Başakşehirli futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk etti.

, 'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı '' nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA bu sayıyı 6'ya çıkardı.

Mehmet Arslan CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Mehmet Arslan, "İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma kararı alan UEFA, bu sayıyı 6'ya çıkardı. UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etti. Bu futbolcular 6 gün içinde savunmalarını verecekler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN