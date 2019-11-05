UEFA'dan 5 Başakşehirli futbolcuya asker selamı soruşturması

İrfan Can Kahveci hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamından dolayı soruşturma başlatan UEFA, 5 Başakşehirli futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı 'asker selamı' nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA bu sayıyı 6'ya çıkardı.

Mehmet Arslan CNN TÜRK'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında yaptığı açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatan UEFA'nın, Başakşehir'in 5 futbolcusu hakkında daha soruşturma kararı aldığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Mehmet Arslan, "İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma kararı alan UEFA, bu sayıyı 6'ya çıkardı. UEFA, Wolfsberger maçında İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara'yı disiplin kuruluna sevk etti. Bu futbolcular 6 gün içinde savunmalarını verecekler" dedi.