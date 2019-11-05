Trabzonspor'da mutlu son

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Arjantinli kaptanı Jose Sosa, yönetim ile yaptığı görüşme sonrasında teklifi kabul etti. Milli arada Sosa ile imzaların atılacağı belirtilirken, gözler Novak'a çevrildi.

Jose Sosa ile el sıkışan ve prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, milli arada imzaları atacak ve resmi açıklamayı yapacak.

Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'ya ödeyeceği 3.24 milyon euro'yu en yüksek maaş rakamı olarak belirleyecek ve hiçbir oyuncuya daha fazla ücret ödemeyecek.

Trabzonspor'un Ocak 2018'de 3.4 milyon euro bonservis ücretiyle Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, bu sezon 17 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.

FILIP NOVAK DA İMZAYI ATACAK

Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'nın ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak ile de masaya oturma kararı aldı.

860 bin euro maaşı olan ve önemli bir zam isteyen 29 yaşındaki Çek sol bekle, pazarlık da yapılacak. Ahmet Ağaoğlu'nun talibi çok olan Novak'ı kısa süre içerisinde ikna etmek ve imzayı attırmak niyetinde olduğu öğrenildi.