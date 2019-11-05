Beşiktaş'ta N'Koudou gelişmesi!

Beşiktaş'a sakat oyuncusu N'Koudou'dan güzel haber geldi. Geçirdiği sakatlık sonrası uzun bir süre takımdan ayrı kalan genç yıldız oyuncu, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan N'Koudou, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos ise idmana katılmadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

İdmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmazken, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan N'Koudou, bugün takımla birlikte çalıştı.

Alanyaspor maçında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Braga karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından karayolu ile Braga'ya geçecek.

Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi Abdullah Avcı TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.