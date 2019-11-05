Nabil Dirar ile Fenerbahçe arasında 2 yıllık kontrat daha gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından olan Dirar, sezon başında sol bek transferinin gerçekleşmemesi ve Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla uzun süre bu bölgede görev aldı. Sağ açık pozisyonunda görev alan Dirar, sağ bek ve sağ iç bölgesinde de oynayabiliyor. Peki, Nabil Dirar kaç yaşında? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Nabil Dirar ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında forma giyen yıldız oyuncu, orta sahanın sağ iç bölgesinde de görev alabiliyor. Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın gelişi ile yeniden doğan Dirar, sezon başında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla birlikte sol kanatta görev almıştı. Sakat sakat uzun süre oynayan Faslı yıldız, geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı olduktan sonra geçen hafta Kayserispor maçında kadroya dahil edilmişti. Fedakarlığı ile Sarı Lacivertli taraftarların beğenisini kazanan Dirar'ın yaşı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Nabil Dirar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

NABİL DİRAR KİMDİR?

33 yaşındaki Faslı yıldız 25 Şubat 1986'da dünyaya geldi. Dirar 1.87 boyunda ve sağ kanat oynuyor. Sağ ayağını kullanan Dirar sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Belçika vatandaşı olan Nabil Dirar ilk olarak Diegem Sport takımında forma giymeye başladı. Dirar daha sonra Belçika Ligi'nde sırasıyla Westerlo ve Club Brugge'ye transfer oldu. 4 sezon Club Brugge forması giyen Dirar 2012 yılında Monaco'ya transfer oldu.

Fas asıllı futbolcu 6 sezondur Monaco forması giyiyordu. 165 maça çıkan Dirar 12 gol atma başarısı gösterdi.

Dirar, bu sezon Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Monaco'nun Fenerbahçe ile karşılaştığı iki maçta da forma giydi.