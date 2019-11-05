05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Nabil Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
NABİL DİRAR 2 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

Son dakika haberi... , Faslı yıldızı 'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Nabil Dirar, kendisini 2 yıl daha Fenerbahçe formasına bağlayan imzayı attı.

Son dakika haberi... , Faslı yıldızı 'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Nabil Dirar, kendisini 2 yıl daha Fenerbahçe formasına bağlayan imzayı attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN