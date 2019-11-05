Nabil Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Nabil Dirar, kendisini 2 yıl daha Fenerbahçe formasına bağlayan imzayı attı.Son dakika haberi... Fenerbahçe, Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sağ bek bölgesinde oynayan Nabil Dirar, kendisini 2 yıl daha Fenerbahçe formasına bağlayan imzayı attı.
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