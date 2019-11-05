Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte muhtemel 11'ler!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e konuk olacak. 3 maçta umduğunu bulamayan temsilcimiz yalnızca Club Brugge ile berabere kalarak 1 puan topladı. Grupta son sırada yer alan Galatasaray, zor günler geçiren Real Madrid'i deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Aslan en kötü ihtimalle 1 puanın peşinde olacak. Galatsaray taraftarları maç öncesi heyecanlı... Peki, Real Madrid - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanyol temsilcisine konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak

REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.