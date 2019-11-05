05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'nın ikiyüzlü tutumuna 18 kulüpten sert tepki

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
UEFA'NIN İKİYÜZLÜ TUTUMUNA 18 KULÜPTEN SERT TEPKİ

Medipol Başakşehir Başkanı , 'nın asker selamlı gol sevincine başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi. Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu dava sadece Başakşehir'in davası değildir. 18 kulüp bu konuda kenetlendi. Ülkemiz ve milletimizin yanındayız." dedi.

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçilmek üzere Süper Lig'in 18 ekibinin başkanı İstanbul Maslak'ta bir araya geldi. Yeni başkan Göztepe Kulübü Başkanı oldu. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan isimlerden ilki oldu. Gümüşdağ, sözlerine 'yı eleştirerek başladı...

İşte Gümüşdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu dava sadece Başakşehir'in davası değildir. 18 kulüp bu konuda kenetlendi. Ülkemiz ve milletimizin yanındayız."

"HATALARIN DÜZELECEĞİNE VE DÜZELTİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Daha sonra sözü alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Yeni bir sayfa açtık. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Bize göre eskiden yapılan hataların düzeleceğine ve düzeltileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN