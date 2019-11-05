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Fatih Terim: Zor diye bir şey yok!

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Giriş Tarihi: 05.11.2019
ZOR DİYE BİR ŞEY YOK!

Teknik Direktörü , maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Terim, “Galatasaray için zor diye bir şey olamaz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesinde oyunularıyla toplantı yaptı...

1 PUANI BULUNUYOR
Florya'daki toplantıda oyuncularını ateşleyen Terim, " bizi 'da yendi. Aynı skoru biz de İspanya'da alabiliriz. Galatasaray'ın tarihine baktığınızda zor diye birşey yoktur. Bu maçı adığımız taktirde gruptan çıkma şansımız artacaktır" ifadelerini kullandı. Bu konuşmalardan oyuncuların da bir hayli etkilendiği öğrenildi... Galatasaray'ın grubunda 1 puanı bulunuyor.

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