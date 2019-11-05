Şener Özbayraklı 6 hafta yok!
Giriş Tarihi: 05.11.2019
G.Saray'ın Rizespor'u 2-0 yendiği maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da formayı yeni alan tecrübeli oyuncunun sakatlığı teknik heyeti üzdü.G.Saray'ın Rizespor'u 2-0 yendiği maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da formayı yeni alan tecrübeli oyuncunun sakatlığı teknik heyeti üzdü.
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