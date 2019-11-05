05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray taktik çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.11.2019
GALATASARAY TAKTİK ÇALIŞTI

Cimbom ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı.

Cimbom Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN