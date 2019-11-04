Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Graz Liebenau Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fedayi San olacak.
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