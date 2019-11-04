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Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
İŞTE WOLFSBERGER-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ!

Medipol 'in Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda 'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem düdük çalacak.

'dan yapılan açıklamaya göre, Graz Liebenau Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fedayi San olacak.

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