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Real Madrid-Galatasaray maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

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Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
İŞTE REAL MADRİD-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ!

'ın Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü 'nın takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak 'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.

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