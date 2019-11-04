Real Madrid-Galatasaray maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Gökhan İnler’den destek
- Fenerbahçe'nin Kayseri kabusu
- Sörloth'un pozisyonu için VAR odası hakkında bomba iddia
- Karius kesinlikle takımda kalacak
- Onyekuru harekatı başlıyor!
- Braga maçı için düğmeye basıldı
- Ersun Yanal’dan yenilgi sonrası gönderme!
- Adem Ljajic’ten süper istatistik
- Rodrigues saç baş yoldurttu
- Emre Mor şansı yine kullanamadı
Daha Fazla Gör
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?
- İstanbul Emniyeti'nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi! Operasyon gerçeği aratmadı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı! Silah çektiler tekme tokat dövdüler...
- Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis etmiş!
- FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
- Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu: 1-0
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı