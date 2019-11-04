Braga - Beşiktaş maçına Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Braga maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem ise Robertas Smitas olacak.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Portekiz deplasmanında Braga ile oynayacağı mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem ise Robertas Smitas olacak.
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