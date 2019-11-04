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Braga - Beşiktaş maçına Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
BRAGA-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

'ın K Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Braga maçını Litvanyalı hakem yönetecek.Estadio Municipal de 'nda TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem ise olacak.

'ın, K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Portekiz deplasmanında Braga ile oynayacağı mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Estadio Municipal de 'nda TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem ise olacak.

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