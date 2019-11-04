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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
UEFA'DAN HALİS ÖZKAHYA'YA GÖREV

kokartlı Türk hakem , Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz'in Vitoria takımı ile temsilcisi arasında oynanacak maçı yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre Özkahya, 6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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