Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Krasnodar Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Real Madrid-Galatasaray maçının hakemi!
- Adem Ljajic’ten süper istatistik
- UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
- Braga-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
- 3 büyüklerin transfer bombaları belli oldu
- Fatih Terim'den önemli karar!
- Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor
- Sörloth'un pozisyonu için VAR odası hakkında bomba iddia
- İşte Wolfsberger-Medipol Başakşehir maçının hakemi!
- Braga maçı için düğmeye basıldı
Daha Fazla Gör
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?
- İstanbul Emniyeti'nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi! Operasyon gerçeği aratmadı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı! Silah çektiler tekme tokat dövdüler...
- Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis etmiş!
- FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
- Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu: 1-0
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı