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Krasnodar-Trabzonspor maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TRABZONSPOR MAÇINA FRANSIZ HAKEM!

'un, Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda temsilcisi ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eric Wattellier görev yapacak.

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