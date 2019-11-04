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Trabzonspor'dan sert açıklama: Türk futbolundan ellerini çekmelidir

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Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
TRABZONSPOR'DAN SERT AÇIKLAMA: TÜRK FUTBOLUNDAN ELLERİNİ ÇEKMELİDİR

 Kulübü, hesabından yaptığı açıklamayla sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Açıklamada "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!" ifadelerini kullandı.

Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sezon başından itibaren hakemlerin kendilerine karşı açık bir operasyon içerisinde olduğunu savundu.

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaşanan bazı pozisyonlarda verilen hakem kararlarının yer aldığı video da paylaşıldı.

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