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Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'u resmen açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2019
GÖZTEPE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Spor Toto ekibi 'nin yeni teknik direktörü oldu. ekibi hesabından yaptığı açıklamada, " İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadelerini yer verdi.

yenilgisinin ardından ile yollarını ayıran , ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ekibi hesabından yaptığı açıklamada, " İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadelerini yer verdi.

Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp 'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de 'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı.

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