Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'u resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut oldu. İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadelerini yer verdi.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadelerini yer verdi.

Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı.