Galatasaray'dan sakat futbolcuların durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcular Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp televizyonuna konuşan İnce, son olarak sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de yaptığı maçta forma giyen Kolombiyalı oyuncu Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Falcao'nun aşil tendonunda bir ağrısı var. Şu an oynaması mümkün görünmüyor. Falcao'yu 12 yıldır takip eden İspanyol doktoru var. İspanya'da fizyoterapistleri var. Onlarla beraber oyuncunun durumunu ortak takip ediyoruz. Falcao'nun durumunda daha iyiye doğru gidiş var. Ayın 11'ine kadar tedavisi İspanya'da sürecek. Tedavinin geri kalanına ise İstanbul'da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ciddi hasar oluştuğunu vurgulayan Yener İnce, "Şener'in arka adale kaslarının birinde yırtık oluştu. Bu tip bir yırtığın tedavisi için beklenen süre 6-8 haftadır. Öngörümüz 6 haftadan önce dönmesinin çok mümkün olmayacağı. Belki daha uzun bile sürebilir. En kısa sürede dönmesi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yener İnce, geçen sezon Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba için ise "Emre Akbaba, ameliyata son derece iyi bir şekilde cevap verdi. Kırığı kaynadı. Gayet iyi durumda. Durumu öngördüğümüz sürelere gayet uygun ilerliyor. Ocak 2020'de bizimle beraber olmasını planlıyoruz. Ocakta dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.