MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Ali Koç arasında dikkat çeken ilişki!

Trabzonspor'un kendi evinde Göztepe'ye hakem Fırat Aydınus'un skandal kararlarıyla, 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sosyal medyayı salladı. Trabzonsporlu taraftarlar net kırmızı kart ve penaltının verilmediği maçta, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki, ticari ilişkiye dikkat çekti. MHK Başkanı Zekeriya Alp’e ait Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu Arçelik’in olması, perde arkasında yaşananları da ortaya koydu.

Trabzonspor'un dün akşam Göztepe maçında, Orta Hakem Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Koray Gerçerler'in skandal yönetimiyle 1 - 0 mağlup olurken verilmeyen penaltı, çıkmayan kartlar Bordo Mavili camiada büyük bir öfkeye neden oldu.



NET KIRMIZI KARTLAR NET PENALTI VERİLMEDİ

Özellikle Sosa'nın ve Yusuf'un ayağına kasti olarak basılmasına rağmen kart bir yana faul bile çalmayan, Sörloth'a Göztepe ceza sahasında yapılan açık penaltıyı görmezden gelen orta hakem Fırat Aydınus ile bu pozisyonlarda Aydınus'u VAR'a çağırma gereği duymayan Kemal Gençerler'in yönetimleri büyük bir öfkeye yol açtı.



ZEKERİYA ALP VE ALİ KOÇ ARASINDAKİ TİCARET TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNA MI MAL OLACAK?

Trabzonsporlu taraftarların öfkesi sosyal medyayı sallarken, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ticari alışveriş, bordo mavili takıma açıkça yapılan haksızlığın fotoğrafını gösterdi.



ZEKERİYA ALP'İN FİNANS KAYNAĞI ALİ KOÇ

61saat.com'un haberine göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp'e ait Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Arçelik'in olması, perde arkasında yaşananları da ortaya koydu. Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada bu olaya şu şekilde tepki gösterdi:



-MHK Başkanı, Koç'un taşeronu çıktı.

-Zekeriya Alp, kazancının büyük bölümünü Koç'tan kazanırken, hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim sergilemesini isteyebilir!

-Fenerbahçe maçlarına bakın, Trabzonspor'un maçlarına bakın zaten fotoğrafı net bir şekilde bir şekilde görebilirsiniz.







AHMET AĞAOĞLU: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN TAKİPÇİSİYİZ

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik.

Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

1 milyar 200 milyon TL borçla kulübü alıyorsunuz. Gece gündüz demeden, yattığınız yeri bilmeden bu borcu 800 milyona çekiyorsunuz. Ve bu darlıkta bir kadro oluşturuyorsunuz, bu kadro talihsizliklere rağmen sahada canını dişine takıyor.

Biz de bunları hakemlerin adaletine bırakıyoruz. İyi niyetiyle mücadele eden bir takımın, hakkını, mücadelesini bu tür hatalarla ki ben bunu hata olarak kabul etmiyorum. Bu şekilde cezalandırılması adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir.

Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın.