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Braga maçı için düğmeye basıldı

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Giriş Tarihi: 04.11.2019
BRAGA MAÇI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

, ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.

PORTEKİZ İÇİN PROGRAM BELLİ
maçı için çarşamba bu ülkeye gidecek. Maçı oynadıktan sonra cumartesi dönecek.

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