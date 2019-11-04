Braga maçı için düğmeye basıldı
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Beşiktaş, Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.Beşiktaş, Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. İdmana Dorukhan ve Douglas katılmadı. N'Koudou takımdan ayrı çalıştı.
PORTEKİZ İÇİN PROGRAM BELLİ
Beşiktaş Braga maçı için çarşamba bu ülkeye gidecek. Maçı oynadıktan sonra cumartesi dönecek.
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