Adem Ljajic’ten süper istatistik

Beşiktaş'ta bu sezon kötü performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'in istatistikleri bu görüşle ters düşüyor. Ljajic 2 gol, 7 asistle takımını sırtladı.

bu sezon kötü performansıyla eleştirilen'in istatistikleri bu görüşle ters düşüyor.karşısındanın attığı golde asist yapanoyuncu'ın deplasmanda attığı son 15 golün 9'una katkıda bulundu.futbolcu atılan 15 golden 2'sine adını yazdırdı. Ayrıca 7 asist yaparak başarıda büyük pay sahibi oldu.