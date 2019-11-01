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Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
GALATASARAY'DAN FLAŞ KAP BİLDİRİMİ!

Sarı-kırmızılı kulüp, ile 'e kadar geçerli olmak üzere sözleşme yeniledi. 16 yaşındaki futbolcu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sportif AŞ'nin 'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ile sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

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"2024'E KADAR UZATILDI"

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALANDI

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

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