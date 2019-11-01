Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Sarı-kırmızılı kulüp, Yunus Akgün ile 2023-2024'e kadar geçerli olmak üzere sözleşme yeniledi. 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.
"2024'E KADAR UZATILDI"
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALANDI
Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.
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