Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

Sarı-kırmızılı kulüp, Yunus Akgün ile 2023-2024'e kadar geçerli olmak üzere sözleşme yeniledi. 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

"2024'E KADAR UZATILDI"

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALANDI

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.