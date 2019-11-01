Wesley Sneijder'i yıkan kanser haberi!
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, babasından gelen haberle sarsıldı. Hollandalı futbolcunun babası Barry Sneijder, kansere yakalandı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bir dönem forma giyen Wesley Sneijder'in babası Barry Sneijder, kansere yakalandı.
Hollandalı futbolcunun kardeşi Rodney Sneijder, babasının kansere yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Rodney Sneijder'in açıklamaları şu şekilde;
"Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi geliyor. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz Sonunda her şey yoluna girecek."
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