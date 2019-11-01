01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray - Çaykur Rizespor 11'leri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LERİ BELLİ OLDU

'de 10. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

, 'in 10. haftasında 'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Cihan Aydın görev alacak. VAR hakemi ise Ali Şansalan.

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjah, Diomande, Attammah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN