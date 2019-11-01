Galatasaray - Çaykur Rizespor 11'leri belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Cihan Aydın görev alacak. VAR hakemi ise Ali Şansalan.
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjah, Diomande, Attammah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan
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